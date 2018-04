Auto stürzt in Rauriser Ache

Verletzt wurde bei dem Pkw-Absturz in Rauris niemand. - © Bilderbox

Weil er offenbar vergessen hatte die Handbremse anzulegen, stürzte das Auto eines 73-Jährigen am Sonntag über einen sieben Meter hohen Abhang in einen Fluss in Rauris (Pinzgau). Der Mann bemerkte erst später, dass sein Pkw gar nicht mehr auf dem Parkplatz stand.