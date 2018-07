Auto überschlägt sich auf Turracher Straße: Verletzte

Das Paar war am Sonntag gegen Mittag von Murau kommend in Richtung Tamsweg unterwegs, als das Auto rechts auf das Straßenbankett kam. Dort streifte es einen Straßenleitpflock. In der Folge dürfte der Lenker das Auto nach links verrissen haben, berichtet die Polizei. Dort stieß es gegen die Böschung und überschlug sich. Das Auto kam am Dach liegend zum Stillstand.

Ehepaar bei Überschlag verletzt

Zwei Unfallzeugen bargen den Lenker aus dem Wagen, die 73-jährige Beifahrerin konnte das Auto selbstständig verlassen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort wurden beide in die Landesklinik nach Tamsweg gebracht. Der 70-jährige Lenker wurde laut Rotem Kreuz schwer, seine Frau leicht verletzt.

Turracher Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt

Nach dem Unfall war die Turracher Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehren Predlitz und Ramingstein übernahmen die Bergung und die Aufräumarbeiten. Sie waren mit 22 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.