Einen Verletzten forderte der Pkw-Überschlag. - © Bilderbox

Zu einem Pkw-Überschlag kam es Mittwochvormittag auf der Wiener Bundesstraße (B1) in Neumarkt am Wallersee (Flachgau). Eine im Fahrzeug eingeklemmte Person wurde von der Feuerwehr auf Höhe des Parkplatzes Sighartstein befreit und anschließend von der Rettung in das Landeskrankenhaus (LKH) Salzburg gebracht.