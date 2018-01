Auto von “Identitären”-Chef Sellner vermutlich angezündet

Martin Sellner bittet nun um Spenden für sein neues Autos. (Archivbild) - © APA/ROLAND SCHLAGER

Das Auto von Martin Sellner, Sprecher der rechtsextremen “Identitären Bewegung”, ist von Unbekannten vermutlich in Brand gesteckt worden. Der Vorfall hat sich in der Nacht auf Samstag in Wien Währing ereignet, bestätigte die Polizei am Montag gegenüber der APA eine Aussendung der Organisation. Der Sprecher der “Identitären” hält sich derzeit in den USA auf.