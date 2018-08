Autobahnbrücke bei Genua eingestürzt: Mehrere Opfer befürchtet

Eine Autobahnbrücke der A10 ist bei Genua teilweise eingestürzt. (SYMBOLBILD) - © Bilderbox

Nahe der italienischen Stadt Genua ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Dienstagmittag eine Autobahnbrücke teilweise eingestürzt. Auch sollen Fahrzeuge in die Tiefe gestürzt sein. Zahlreiche Rettungskräfte sind derzeit am Einsatzort.