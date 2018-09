Autobus auf A21 bei Alland in Vollbrand

Verletzt wurde bei dem Busbrand offenbar niemand. - © Bilderbox

Auf der Wiener Außenringautobahn (A21) ist Mittwochfrüh ein Autobus in Vollbrand gestanden. Nach Feuerwehrangaben waren drei Personen an Bord. Verletzt wurde niemand. Die A21 musste in Fahrtrichtung zur Südautobahn (A2) vorübergehend gesperrt werden.