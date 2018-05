Autofahrer begeht nach Unfall mit Kind Fahrerflucht

Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Lenker. (Symbolbild) - © Bilderbox

Nach einem Zusammenstoß mit einem elfjährigen Kind auf dem Fahrrad hat ein bislang unbekannter Pkw-Lenker am Dienstag in St. Lorenz (Bez. Vöcklabruck) in Oberösterreich Fahrerflucht begangen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.