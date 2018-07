Autofahrer krachte in Lustenau in Tankstellenshop

Polizei schlug das Autofenster ein, um den Fahrer herauszuholen - © APA (Webpic)

Ein 32-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Freitag mit seinem Pkw in einen Tankstellenshop in Lustenau gekracht. Der Mann stand laut Polizeiangaben vermutlich unter Drogeneinfluss. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens war vorerst nicht bekannt. Der Lenker wurde nach der Erstversorgung ins Landesnervenkrankenhaus Rankweil gebracht. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.