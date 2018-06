Autofahrer rammt in Hallein Fußgänger offenbar mit Absicht

Der 31-Jährige wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert (Symbolbild). - © Bilderbox

Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Donnerstag in Hallein einen Fußgänger offenbar absichtlich angefahren und verletzt. Der 31-Jährige war um 3.00 Uhr mit seinem Hund im Stadtteil Rif in einer Wohnstraße unterwegs.