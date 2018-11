Autofahrer stirbt bei Flucht vor Polizeikontrolle

Der Mann wollte einer Polizeikontrolle entgehen. - © APA/Archivbild

Die Flucht eines 23-jährigen Pkw-Fahrers aus dem Bezirk Schärding vor einer Polizeikontrolle Sonntag früh in Münzkirchen in seinem Heimatbezirk hat für ihn tödlich geendet. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung.