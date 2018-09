An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei hoher Sachschaden. (SYMBOLBILD) - © Bilderbox

Zwei verletzte Personen forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Zell am See (Pinzgau). Als eine Pkw-Lenkerin nach links abbiegen wollte, übersah sie dabei ein Leichtmotorrad, berichtet die Polizei.