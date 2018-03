Autofirmen bauen Notfallsystem eCall in alle Neuwagen ein

Das Notrufsystem eCall reagiert bei einem Unfall automatisch - © APA (dpa)

Alle neuen Automodelle in Europa werden ab Ende März mit dem Notfallsystem eCall ausgestattet, das nach einem Unfall automatisch die Rettungsdienste alarmiert. Darauf hat der europäische Herstellerverband Acea am Mittwoch hingewiesen. Das System ist ab 31. März in der Europäischen Union (EU) Pflicht für neu zugelassene Typen.