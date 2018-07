Autoknacker-Spuren überführen Serientäter in Salzburg

Salzburgs Polizei ist ein Serientäter ins Netz gegangen. - © APA/GINDL

Sichergestellte Spuren in einem im Juni gestohlenen und wiederaufgefundenen Pkw in der Stadt Salzburg haben zu einem mutmaßlichen Serientäter geführt. Der 37-Jährige wurde in der Vorwoche in der Stadt Salzburg festgenommen.