Autolenker crasht Auto und flüchtet

In Bergheim hat ein Autolenker in der Nacht sein Auto geschrottet. Der Mann fuhr kurz vor Mitternacht über eine Böschung, er krachte in zwei Bäume und eine Straßenlaterne. Das Auto wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort liegen. Der Fahrer befreite sich aus dem Auto und flüchtete. Zeugen riefen die Polizei.