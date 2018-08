AUVA: Protesttag von Gewerkschaft und Betriebsrat am Montag

Den medial kolportierten Plänen, wonach vor allem in der Verwaltung gespart werden soll und eine Eingliederung der AUVA in andere Träger vom Tisch sein soll, vertrauen Betriebsrat und Gewerkschaft nicht, solange kein verbindliches Konzept auf dem Tisch liegt. Der AUVA-Vorstand wird das Spar-Konzept am 21. August beschließen und der Politik übermitteln. Starten werden die Proteste bereits am Sonntag mit einem “Demontagekonzert” in der Linzer Tabakfabrik. Dabei werden u.a. “Kreisky” und “Fuzzman” aufspielen.

Proteste an AUVA-Standorten

Für Montag sind dann Protest-Veranstaltungen an praktisch allen Standorten der AUVA angekündigt. So sind Betriebsversammlungen sowohl in den Unfallkrankenhäusern und Rehabilitationszentren als auch in der AUVA-Hauptstelle, zum Teil auch im Freien, geplant. In den UKHs Graz und Kalwang sind Medianaktionen unter dem Titel “Warteschlange”, im UKH Klagenfurt und am Reha-Zentrum Weißer Hof eine symbolische “Sperrstunde” angekündigt.

(APA)