Avicii ahnte Tod voraus: “Ich werde sonst sterben”

Er galt als einer der größten Stars in der DJ-Szene. Vor knapp einer Woche verstarb Tim Bergling , so Aviciis bürgerlicher Name, in einem Luxushotel im Oman aus noch unbekannter Ursache. In der Netflix-Dokumentation “Avicii – True Stories” gab der schwedische Superstar Einblicke in sein Seelenleben. Es klingt wie eine düstere Vorahnung.