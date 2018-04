Avicii: Rührende Worte seiner letzten Liebe

Die Familie von Tim Bergling, der als Avicii weltweit bekannt wurde, hat sich nach seinem Tod in einem offenen Brief an die Fans des 28-Jährigen gewandt: “Wir sind allen so dankbar, die Tims Musik liebten und gute Erinnerungen an seine Lieder haben”, zitierte der schwedische Rundfunk daraus. “Wir wollen allen für die Unterstützung und all die liebevollen Worte über unseren Sohn und Bruder danken”, schrieb die Familie weiter.

Rührende Abschiedsworte einer Ex-Freundin

Aber auch Aviciis letzte Freundin teilt ihre Trauer öffentlich. Laut schwedischen Medienberichten sollen Model Racquel Bettencourt und der DJ im Jahr 2014 ein Paar gewesen sein. Danach habe der Musiker keine Beziehung mehr gehabt.

“Mein Herz ist gebrochen. Tim, es fühlt sich an, als ob es gestern gewesen wäre, dass wir unzertrennlich waren”, schreibt sie in einem Posting auf Instagram. Neun gemeinsame Fotos veröffentlichte sie dazu. “Durch all unsere Hochs und Tiefs wollte ich nichts mehr, als sicher zu sein, dass du gesund und glücklich bist, und jeden Schritt des Weges für dich da sein. Dir Leben geben, etwas, auf das du dich freuen kannst, aber das Universum hatte andere Pläne für uns.” “Ich weiß, wie sehr du gekämpft und dich bemüht hast. Ich habe alles versucht, das mir möglich war”, heißt es weiter.

Avicii: Todesursache nicht veröffentlicht

Avicii wurde am Freitag tot in seinem Hotelzimmer im Oman aufgefunden.Der DJ hielt sich der Zeitung “Times of Oman” in der omanischen Hauptstadt Maskat mit Freunden in einem Fünf-Sterne-Hotel auf.

Über die Todesursache ist nichts öffentlich bekannt. Die Polizei im Oman geht laut einem Bericht des schwedischen Rundfunksenders SVT aber nicht von einer Straftat aus. “Wir haben alle Informationen, wir wissen, was geschah, aber wir werden es nicht an die Öffentlichkeit geben”, wurde ein Polizeisprecher am Samstag von SVT zitiert. Er ergänzte, dass nicht nach Verdächtigen gesucht werde.

(APA/S24)