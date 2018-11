B159 ab 24. November komplett gesperrt

Zwischen 19. November und 1. Dezember ist sie außerhalb dieser Zeiten nur einspurig mit Ampelregelung befahrbar. Die erste von zwei Salzachbrücken der ÖBB-Tauernbahn wird erneuert.

Die B159 ist für den Einbau der Brücke komplett gesperrt. Foto: Land Salzburg ©

Salzachbrücken mehr als 100 Jahre alt

Mehr als 100 Jahre haben die bestehenden Salzachbrücken im Bereich Pass Lueg ihren Dienst verrichtet. Die genieteten Fachwerkskonstruktionen sind nun aber am Ende ihrer technischen Lebensdauer angelangt und werden ersetzt. Seit Jänner wird bereits in der Nähe der Baustelle am ersten der beiden neuen Tragwerke gearbeitet.

B159 für Einbau gesperrt

Das 350 Tonnen schwere, zehn Meter hohe und 70 Meter lange Tragwerk wird per Schwertransport und anschließend mit einem 670 Tonnen schweren Spezialkran in seine endgültige Position gebracht. Die Arbeiten liegen gut im Zeitplan – das spektakuläre Finale, also der Einhub soll laut Plan in der Nacht auf den 28. November stattfinden. Windstille und Fingerspitzengefühl aller Beteiligten sind für dieses Präzisionsunterfangen unbedingte Voraussetzung. Nach der Fertigstellung folgen im Jahr 2019 die Arbeiten an einem weiteren Tragwerk für das zweite Betriebsgleis.