B164: Zwei Verletzte bei Pkw-Crash in Maria Alm

Der Crash ereignete sich auf Höhe der Einfahrt eines Supermarkts, als die 70-Jährige gerade wieder auf die B164 fahren wollte. Die 34 Jahre alte Frau war derweil in Richtung Saalfelden unterwegs, berichtet die Polizei.

B164: Mutter und Tochter verletzt

Aus bisher noch unbekannter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge auf der B164 zusammen. Mutter und Tochter wurden bei dem Zusammenprall laut Feuerwehr leicht verletzt und anschließend von der Rettung in das Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Die 70-Jährige blieb unverletzt, so die Polizei.

Die FF Maria Alm stand mit 26 Feuerwehrleuten im Einsatz.