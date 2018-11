B168: Alkolenker flieht nach Crash

Der Alkolenker hatte auf der B168 ein Auto, in dem drei Personen saßen, überholt und seitlich touchiert. Danach fuhr er ohne anzuhalten weiter. Die Insassen des überholten Pkw wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus Zell am See gebracht, teilte die Polizei mit.

Mopedlenkerin muss Autofahrer ausweichen: Sturz

Auch in Ach Hochburg (Bez. Braunau) in Oberösterreich hatte ein Autofahrer am Samstagabend nach einem Unfall Fahrerflucht begangen. Eine 15-jährige Mopedlenkerin, die mit ihrem Fahrzeug auf der L501 bergauf gefahren war, musste in einer Kehre einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, der die Kurve massiv geschnitten hatte. Die Jugendliche stieß gegen eine Stützmauer und stürzte. Der Pkw-Lenker fuhr in Richtung Deutschland weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die 15-Jährige wurde nach der Versorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus Burghausen eingeliefert.

(APA/S24)