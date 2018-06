Der Unfall ereignete sich auf Höhe Brandlhof. - © Rotes Kreuz Salzburg

Zwei schwerst verletzte Personen forderte ein Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag auf der Pinzgauer Bundesstraße (B311) in Saalfelden (Pinzgau). Ein Pkw kollidierte mit einem Brückengeländer. Die Straße war zeitweise komplett gesperrt, es kam zu massiven Verzögerungen in beiden Fahrtrichtungen.