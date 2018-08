Ein Schwerverletzter bei Crash auf B99 in Untertauern. - © Bilderbox

Bei einem Verkehrsunfall auf der B99 in Untertauern (Pongau) am frühen Donnerstagnachmittag ist ein 27-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Biker rutsche in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Pkw.