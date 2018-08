BA und Air France stellen Flugverkehr in den Iran ein

British Airways entschuldigte sich bei Passagieren - © APA 8AFP/Symbolbild)

Die Fluggesellschaften British Airways und Air France fliegen künftig nicht mehr in den Iran. Die Flüge zwischen London und Teheran würden in einem Monat gestoppt, weil sie sich nicht mehr rentierten, teilte die britische Airline am Donnerstag mit. Die letzten Flüge von und nach Teheran seien für den 22. und 23. September geplant.