Babtschenko verteidigt seine Rolle in Geheimdienst-Finte

Auf Twitter entschuldigte er sich ironisch dafür, noch am Leben zu sein: “Bei der nächsten Attacke gehe ich bestimmt drauf.”

Der SBU hatte am Mittwoch enthüllt, dass der aufsehenerregende Mord an Babtschenko in Kiew eine Finte war. Nur so habe man ein Komplott russischer Geheimdienste gegen Babtschenko und andere Gegner der Moskauer Regierung verhindern können. Die Irreführung der Öffentlichkeit bis hinauf zum Weltsicherheitsrat hat aber scharfe Kritik ausgelöst, darunter seitens der Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG), die von den ukrainischen Behörden Aufklärung forderte.

(APA/dpa)