Hund beißt Baby in Deutschland tot

Erst vergangene Woche hatte ein Kampfhund zwei Menschen totgebissen. - © APA/dpa

Schon wieder ein tödlicher Vorfall mit einem Hund in Deutschland: Ein sieben Monate altes Baby ist im Bundesland Hessen nach einem Hundebiss gestorben. Der Hund der Familie biss den Buben am Montagabend in den Kopf, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in Darmstadt mitteilten. Die Rettungskräfte brachten das Kind in eine Klinik, wo sein Zustand zunächst stabil war. Am späten Montagabend starb der Säugling jedoch.