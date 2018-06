Baby-Kater Simba in Salzburg von sechs Nachbarskindern gefunden

Der erst acht Monate alte und chronisch kranke Kater büchste am Samstagnachmittag aus und war für Teresa Herbst unauffindbar. Die Besitzerin beschrieb den “geliebten Kater” als sehr zutraulich. Der Kater benötigt durch eine Krankheit medizinische Versorgung und soll zudem sehr schlecht hören.

24 Stunden lang war Kater Simba vermisst. /Teresa Herzog ©

Sechs Nachbarskinder finden Baby-Kater in Salzburg

Unaufgefordert und völlig überraschend machten sich dann am Sonntag sechs Nachbarskinder in Lehen und rund im den Itzlinger Park auf die Suche nach dem entlaufenen Kater. Fünf Stunden später standen die Kinder mit Simba in den Armen vor der Haustüre von Herbst. “Ich habe von dieser Suchaktion nichts gewusst. Als die Kinder dann mit Simba auftauchten, brach ich in Tränen aus” schilderte die Besitzerin im Gespräch mit SALZBURG24. “Die letzten 24 Stunden dürften sehr abenteuerlich für ihn gewesen sein, da er gestern nach seiner Ankunft mit den Kindern sofort tief und fest mit offenem Mund eingeschlafen ist”, sagte Herbst, die sich auf diesem Wege nochmals bei den Kindern und Eltern bedanken will. Als kleine Dankeschön gab es für die kleinen Helfer Schokolade.