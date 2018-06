Bad Gastein: Pfarrer setzt Homosexualität mit Mord gleich

“In einem Firmunterricht im Jahr 2018 Homosexualität als eine der ‘Sünden, die zum Himmel schreien’ zu bezeichnen, ist grob fahrlässig und führt zu massivem Leiden für homo- und bisexuelle Jugendliche. Jungen Menschen zu suggerieren, Homosexualität sei gleichzusetzen mit Mord, ist schlicht inakzeptabel“, zeigt sich HOSI-Salzburg-Obfrau Gabriele Rothuber schockiert über die Unterlagen aus dem Firmunterricht der Pfarre Bad Gastein.



Mord und Homosexualität unter “Sünden, die zum Himmel schreien”

Laut den Unterlagen, die den Kindern ausgehändigt worden sind, gibt es zusätzlich zu den bekannten sieben Hauptsünden noch “vier Sünden, die zum Himmel schreien”. Dazu gehören vorsätzlicher Mord, die “Sünde Sodoms” – also Sodomie (Geschlechtsverkehr mit Tieren), Pädophilie und Homosexualität -, Unterdrückung der Armen und Arbeiter um ihren Lohn zu bringen. Autor der Texte ist der Pfarrer der Gemeinde, Rainer Hangler.

Erzbischof Lackner hält sich zurück

Die Eltern wandten sich hilfesuchend an Bürgermeister Gerhard Steinbauer (ÖVP). Wie er dem “Standard” erklärt, sei er selbst schockiert gewesen und habe Erzbischof Franz Lackner kontaktiert. Dieser wurde in seiner Antwort aber nicht konkret und forderte Steinbauer auf, doch selbst mit Hangler zu sprechen. Daraufhin schrieb der Bürgermeister auch an Kardinal Christoph Schönborn. Eine Antwort bekam er nicht, dafür meldete sich Lackner mit einem längeren Brief zu Wort. Darin schreibt er unter anderem, dass es schwierig sei, “die christliche Idealgestalt gelebter Sexualität klar zu benennen, aber dennoch sich an jeweiligen anders lebenden Personengruppen nicht durch Verurteilung und Diskriminierung schuldig zu machen.”

Pfarrer über Aufregung verwundert

Der Pfarrer selbst zeigte sich dem “Standard” gegenüber verwundert über die Debatte, mit ihm habe niemand darüber gesprochen. Homophobe Absichten streitet er ab, er halte sich strikt an die Lehrmeinung und sah die Auflistung als Möglichkeit zur kritischen Diskussion und Reflexion. Zur Besprechung kam es dann allerdings nicht, soweit sei man nicht gekommen.

HOSI prüft Klage wegen Verhetzung

Die HOSI prüft derzeit rechtliche Schritte und will eine Klage wegen Verhetzung einbringen. “Denn Kinder und Jugendliche müssen von derart negativen und schädigenden Botschaften geschützt werden. Die katholische Kirche darf sich hier nicht im rechtsfreien Raum bewegen“,erklärt HOSI-Obmann Josef Lindner abschließend.