Bad Hall: 70 Schweine verenden in Flammen

Gegen 7.50 Uhr ist der Brand im Stall eines Schweinezuchtbetriebs in Bad Hall ausgebrochen. Wie die Polizei Oberösterreich am Nachmittag in einer Aussendung mitteilt, dürfte ein Kurzschluss in einem Kabelstrang, welcher unter anderem die Versorgung von Heizmatten sicherstellt, das Feuer verursacht haben. Die Feuerwehr Bad Hall führte die Lösch- und Bergungsarbeiten durch.

Tiere sterben bei Stallbrand in Bad Hall

Durch die starke Rauchentwicklung in dem Gebäude seien zehn ausgewachsene Zuchtschweine und 60 Saugferkel ums Leben gekommen, so die Polizei abschließend. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens am Gebäude ist nichts bekannt.