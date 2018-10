Bad Ischl: 26-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

Für den 26-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) - © Bilderbox

Ein 26-Jähriger ist am Freitagnachmittag bei einem Motorradunfall in Bad Ischl (Bez. Gmunden) in Oberösterreich tödlich verunglückt. Der Mann war auf der Weißenbachtalstraße (B153) unterwegs, als er in einer Kurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, 60 Meter über die Fahrbahn schlitterte und mit voller Wucht gegen eine Leitschiene prallte.