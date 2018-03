Bad Ischl: Pkw neben Wohnhaus geschleudert

Wie die Feuerwehr Bad Ischl in einer Aussendung berichtet, kam es kurz vor 7 Uhr früh auf der B145 in Mitterweißenbach zu dem Unfall. Aus noch unbekannter Ursache geriet der Pkw-Lenker auf die Leitschiene, wodurch sein Wagen in die Höhe katapultiert wurde. Knapp zwei Meter vor einem Wohnhaus landete das Fahrzeug in einer Wiese.

Der Wagen kam neben einem Wohnhaus zu liegen./FF Bad Ischl ©

Laut Einsatzkräften blieb der Lenker wie durch ein Wunder unverletzt. Mit Hilfe eines Krans mussten die Feuerwehrleute aus Mitterweißenbach und Bad Ischl das Fahrzeug bergen. Während der Dauer des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der B145.