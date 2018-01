Ein Spaziergang mit ihrem Hund endete für eine 61-Jährige am Montag gegen 10.30 Uhr in der Liebigstraße in Bad Reichenhall im Krankenhaus. Die Polizei vermutet, dass sie von einem Pkw angefahren wurde. Deswegen rufen die Beamten nun Zeugen des Unfalls auf, sich zu melden, wie man am Donnerstag mitteilte. Hinweise können unter 0049 8651/9700 bei der Polizeiinspektion Bad Reichenhall abgegeben werden.