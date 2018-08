Bademeisterin rettete Vierjährigen aus Linzer Schwimmbecken

Der Bub spielte ohne Schwimmhilfe im 1,20 Meter tiefen Wasser - © APA (dpa/Symbolbild)

Eine Bademeisterin hat am Dienstag einen Vierjährigen aus einem Schwimmbecken in einem Kinderbad in Linz-Ebelsberg gerettet. Der Bub lag regungslos mit dem Kopf nach unten im Wasser. Kurz zuvor hatte die aufmerksame 58-Jährige die Mutter und das Kind ermahnt, weil es alleine und ohne Schwimmhilfe beim rund 1,20 Meter tiefen Schwimmbecken lief, berichtete die oö. Polizei.