Ein Bär bediente sich in Kärnten am Honig. (Themenbild) - © APA/AFP/Archiv

Ein oder mehrere Braunbären haben in den vergangenen Tagen in Kärnten Bienenstöcke geplündert. In der Nacht auf den Ostermontag machte sich ein Tier über zwei Stöcke nahe eines Anwesens in Maria Rain (Bez. Klagenfurt Land) her. Der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.