Der Bagger geriet plötzlich in Brand. - © BRK BGL

Ein Bagger ist am Montag auf der Baustelle des neuen Kindergartens in Ainring (Lkr. BGL) in Bayern in Brand geraten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Schaden beläuft sich laut einer Aussendung des bayerischen Roten Kreuz (BRK) auf bis zu 20.000 Euro.