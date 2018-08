Baggerfahrer demolierte in England aus Rache Häuser

Der Baggerfahrer beschädigte die Reihenhäuser aus Rache. - © Bilderbox/Symbolbild

Ein Bauarbeiter hat in Großbritannien mit einem Bagger fünf neue Reihenhäuser zerstört – angeblich wegen ausstehender Zahlungen. Am Montag musste sich der Mann aus Rumänien vor Gericht für den Millionenschaden verantworten. Zum Motiv äußerte er sich nicht. Der 31-Jährige hatte Augenzeugen zufolge nach seiner Tat am Samstag gesagt, dass er kein Geld für seine Arbeit bekommen habe.