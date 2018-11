MotoGP-Weltmeister Marquez siegte in Malaysia

In der zweithöchsten Kategorie kürte sich Motorrad-Pilot Francesco Bagnaia vorzeitig zum Champion. Dem 21-jährigen Kalex-Fahrer genügte ein dritter Platz, um sich den Titel zu sichern. In der Moto3 holte sich der Spanier Jorge Martin auf Honda mit dem Tagessieg die WM. Martins schärfster Konkurrent, der Italiener Marco Bezzecchi, wurde auf seiner KTM nur Fünfter und hat keine Chance mehr auf den Titel. Martin hat die Saison mit sieben Saisonsiegen dominiert.

Das größte Interesse der 104.000 Fans auf dem Sepang International Circuit galt aber der MotoGP. Viele hätten Altstar Rossi wohl den Sieg vergönnt, es wäre der erste seit 26 Rennen (2017 in Assen) gewesen. Yamaha-Fahrer Rossi hatte Pole-Mann Andrea Iannone (Suzuki) am Start überholt und mit sieben Zehntel vor Marquez geführt, ehe er in Kurve eins stürzte.

Für Marquez, der bereits seit zwei Läufen als Weltmeister festgestanden war, ein gefundenes Fressen. Der Qualisieger, der wegen Behinderung Iannones um sechs Positionen nach hinten versetzt worden war, freute sich über seinen 44. Sieg in der Königsklasse. Dieser Sieg sicherte Honda auch den Titel in der Konstrukteurswertung.

“Ich habe alles versucht und war ‘Vale’ auf den Fersen, aber dann habe ich seinen Fehler gesehen. Dann habe ich zurückgeschaltet und das Rennen einfach beendet”, sagte Marquez, der dann vor Landsmann Alex Rins (Suzuki) und dem Franzosen Johann Zarco (Yamaha) gewann. Das Saisonfinale findet am 18. November in Valencia statt.

(APA/dpa)