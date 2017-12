Bahnunfall in Klosterneuburg: Aufräumarbeiten abgeschlossen

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend - © APA

Nach dem Bahnunfall in Kritzendorf in der Stadtgemeinde Klosterneuburg (Bezirk Tulln) vom Freitagabend waren die Aufräumarbeiten am Heiligen Abend abgeschlossen. Die Ursache der Kollision eines REX mit einem Cityjet blieb vorerst offen. Am Montag ab 5.00 Uhr soll es wieder eingleisigen Betrieb im Bereich der Unglücksstelle geben, sagte Roman Hahslinger von den ÖBB.