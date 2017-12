Bahnverkehr über Brenner nach Unfall unterbrochen

Der Zug hatte keine gefährlichen Güter geladen, weshalb keine Gefahr für die Umwelt bestehe. Der Sachschaden sei allerdings hoch und die Instandsetzungsarbeiten aufwendig.

Für die Fernverkehrszüge haben die ÖBB einen Schienenersatzverkehr zwischen Innsbruck Hbf/Autoverladestelle und Brenner eingerichtet. Für die Nahverkehrszüge wird der Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Steinach in Tirol und Brenner geführt. Reisende sollten in diesem Bereich 15 Minuten mehr Reisezeit einplanen, so die ÖBB.

(APA)