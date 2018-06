Bald längere Videos auf Instagram möglich

Bislang können auf Instagram lediglich kurze Video-Sequenzen von rund einer Minute gepostet werden. Doch damit soll bald Schluss sein. Denn wie das Techportal TechCrunch berichtet, wolle die Facebook-Tochter künftig deutlich längere Videos erlauben. In der Länge orientiere man sich an Social-Media-Stars auf Youtube und plane mit fünf bis 15 Minuten. Außerdem soll der Videobereich durch professionell produzierte Inhalte Dritter aufgewertet werden, heißt es.

Wo das neue Feature in der App platziert sein wird, ist noch nicht klar. Ankündigen will Instagram sein neues Video-Format übrigens am 20. Juni. Dann sind auch mehr Details zu erwarten.