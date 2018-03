Ball für WM-Eröffnungsspiel kommt aus dem All

Der Ball fürs Eröffnungsspiel unternimmt eine Reise ins All. - © APA/AFP/Mladen ANTONOV

Der Ball für das Eröffnungsspiel der Fußball-WM in Russland geht auf einen Kurztrip in den Weltraum. “Wir nehmen den Ball mit, der beim ersten Spiel zum Einsatz kommen soll”, sagte der Kosmonaut Oleg Artemjew am Dienstag auf dem russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan.