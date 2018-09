Die Polizei ermittelt. - © Bilderbox

Bei einem Überfall in einer Villa in Lanciano in der mitteitalienischen Region Abruzzen ist ein Ehepaar schwer misshandelt worden. Vier vermummte Täter verwüsteten das Haus und fesselten das Paar. Der Frau wurde das rechte Ohrläppchen abgeschnitten, berichteten italienische Medien.