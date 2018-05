Banken zahlten 250 Mio. Euro an Kreditnehmer zurück

Negativzinsen gehen an Kreditnehmer zurück - © APA (dpa)

Die heimischen Banken haben in den vergangenen Monaten rund 250 Mio. Euro an ihre Kreditnehmer zurückgezahlt, die sogenannten Negativzinsen. Grund dafür waren Gerichtsurteile, wonach Kreditnehmer über längere Zeit zu hohe Zinsen bezahlt haben, berichtete am Sonntagabend die “ZiB”.