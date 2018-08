Bankomaten in Kärnten geknackt: 24 Monate Haft

Der Verurteilte brach mit zwei Komplizen mehere Bankomaten auf - © APA (dpa)

Wegen fünf Bankomateinbrüchen in Kärnten und Oberösterreich ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt ein 34-jähriger gebürtiger Moldawier zu 24 Monaten Haft verurteilt worden. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. In Spittal an der Drau, Villach, Hermagor und Wolfsberg lagen die Tatorte in Kärnten – hier schaffte es der 34-Jährige gemeinsam mit zwei Komplizen, Geld zu erbeuten.