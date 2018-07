Bankomatkarten von Verstorbenen aus Spital gestohlen

Reinigungskraft ergaunerte hohe Summen mit gestohlenen Bankomatkarten - © APA

Eine 56-Jährige, die in den letzten beiden Jahren hohe Summen mit den Bankomatkarten von Verstorbenen abgehoben hat, ist in Wien festgenommen worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau arbeitete als Reinigungskraft in den Krankenhäusern, in denen die Karten gestohlen worden waren.