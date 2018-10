Banksy wollte sein Werk bei Auktion vollständig zerstören

Ungewolltes Kunstwerk von Banksy - © APA (AFP)

Street-Art-Künstler Banksy hat sein während einer Auktion in London teilweise zerstörtes Kunstwerk eigentlich vollständig schreddern wollen. In einem am Mittwoch auf seiner Homepage veröffentlichten Video zeigt er etwa, wie der Schreddermechanismus installiert wurde. Am Schluss des Videos ist auf einer Tafel zu lesen: “Bei Proben funktionierte es jedes Mal…”.