Barcelona nach Messi-Tor in Valencia 1:1 – Sevilla Leader

Das Top-Duo FC Barcelona und Real Madrid ist in der achten Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft an der Tabellenspitze vom FC Sevilla überholt worden. Die Andalusier sind nach einem am Sonntag eingefahrenen 2:1-Heimsieg gegen Celta de Vigo neuer Spitzenreiter. Barcelona kam beim FC Valencia zu einem 1:1 und ist nun mit einem Punkt Rückstand Zweiter. Real ist hinter Atletico nur noch Vierter.