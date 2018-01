Barriere bei Golf-Cup-Finale eingestürzt – 40 Verletzte

Hier feierten die Fans noch friedlich - © APA (AFP)

Bei einem Unfall während eines Finalspiels in einem Fußballstadion in Kuwait sind rund 40 Menschen verletzt worden. Nach dem Sieg des Oman über die Vereinigten Arabischen Emirate im Endspiel des Golf Cups gab am Freitag eine Absperrung aus Glas im Jaber al-Ahmad Stadion dem Druck der jubelnden Fans nach, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP in Kuwait-Stadt berichtete.