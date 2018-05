Bartoli kehrt mit drei Händel-Opern an die Scala zurück

Cecilia Bartoli als "Ariodante" in Salzburg - © APA (SALZBURGER FESTSPIELE)

Nach ihrem Erfolg bei den Salzburger Pfingstfestspielen kehrt Cecilia Bartoli an die Mailänder Scala zurück. Zusammen mit Scala-Intendant Alexander Pereira stellte Bartoli am Donnerstag ein Projekt zur Förderung von Barock-Musik in Italien vor. In den nächsten drei Jahren soll sie die Hauptrollen in drei Händel-Opern übernehmen, die an der Scala inszeniert werden.