“Basic Science Award” für ÖAW-Weltraumforscher Baumjohann

Wie die Österreichische Akademie der Wissenschaften am Montag mitteilte, hat die IAA den aus Deutschland gebürtigen Wissenschafter für seine Verdienste um Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Weltraumwissenschaften geehrt. Der Award wurde ihm am Sonntagabend in Bremen überreicht. Die IAA wurde 1960 in Stockholm gegründet und vereint international führende Persönlichkeiten der Raumfahrt und Weltraumforschung. Ziel ist es, die Zusammenarbeit in den Weltraumwissenschaften zu fördern und damit die Entwicklung der Astronautik für friedliche Zwecke voranzutreiben.

Mit Baumjohann erhält erstmals ein Wissenschafter, der in Österreich tätig ist, die Auszeichnung, die seit 1987 jährlich für herausragende Leistungen der erkenntnisorientierten Forschung vergeben wird. Baumjohanns Forschungsschwerpunkt ist die Weltraumplasmaphysik.

Der im Jahr 1950 in Hamm geborene Wissenschafter studierte Physik und Geophysik in Münster und forschte am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Seit dem Jahr 2001 ist er am IWF in Graz tätig, seit 2004 wird es von ihm geleitet. Es ist an zahlreichen Experimenten bei internationalen Weltraum-Missionen beteiligt. So unter anderem bei der bereits beendeten “Rosetta”-Mission zum Kometen “Tschuri” oder auch der europäisch-japanischen Mission “BepiColombo”.

Baumjohann ist (Co-)Autor von mehr als 600 Arbeiten in wissenschaftlichen Journalen und vier Büchern und einer der meistzitierten Weltraumwissenschafter. Er ist u.a. Mitglied der deutschen Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, der Academia Europaea und der IAA und wurde bereits vielfach ausgezeichnet. Als Würdigung seiner Leistungen in der Wissenschaftsvermittlung wurde Baumjohann zum Wissenschafter des Jahres 2014 gewählt.

Am IWF sollte Baumjohann eigentlich im August 2018 in Pension gehen. Die Suche nach dem Nachfolger verzögert sich allerdings. Der oder die künftige Leiter oder Leiterin des IWF wird in Zukunft auch eine unbefristete Professur für Weltraumwissenschaften an der TU Graz innehaben und die Funktionen zu jeweils 50 Prozent ausüben. 36 Bewerbungen waren im Vorjahr eingegangen, acht Kandidaten zum Hearing eingeladen. Die Berufungsverhandlungen sollen im Spätherbst fortgesetzt werden, wurde vonseiten der TU Graz bekannt. Baumjohanns Vertrag wurde indessen verlängert, bis die Nachfolge feststeht, hieß es am IWF.

