Baskenland-Radtour an Ex-Skispringer Roglic – Konrad Zehnter

Der Slowene Primoz Roglic hat am Samstag im Baskenland erstmals eine Radrundfahrt gewonnen. Der ehemalige Skispringer hatte zwar am Schlusstag einige bange Momente zu überstehen, als das Movistar-Team um den spanischen Gesamt-Zweiten Mikel Landa einige Attacken lancierte. Doch letztlich kam der 28-jährige Lotto-Profi dank seinem an den Vortagen erarbeiteten Polster souverän zum Sieg.

Auf der 6. und letzten Etappe der Baskenland-Rundfahrt über 122 km von Eibar hinauf nach Arrate belegte Roglic unmittelbar hinter bzw. vor den Österreichern Gregor Mühlberger und Patrick Konrad von Bora den neunten Rang, womit er 48 Sekunden auf Landa einbüßte. Der Rückstand des Basken im Schlussklassement verringerte sich dadurch noch auf 1:09 Minuten. Der Tagessieg ging an den Mallorquiner Enric Mas. Konrad verbesserte sich gesamt von Platz 14 noch auf Rang zehn. (APA/dpa) Leserreporter Feedback